Einschulung am Erfurter Sportgymnasium: Ungebrochene Nachfrage, unsichere Perspektive

Erfurt Am Pierre-de-Coubertin-Gymnasium beginnt trotz Corona wohl sogar eine neue fünfte Klasse mehr als in den Vorjahren. Doch nicht nur die fehlenden Wettkämpfe sind ein Problem.

Auf dem Schreibtisch von Thomas Belitz türmen sich derzeit die Anträge. Ein gutes Zeichen, denn der Sportkoordinator am Erfurter Coubertin-Gymnasium ist dafür zuständig, die neuen Schulklassen, die in diesem Jahr an der Sportschule beginnen werden, zusammenzustellen. „Wir haben ausreichend Anträge, damit es wahrscheinlich, anders als in den Vorjahren, sogar drei statt zwei neue fünfte Klassen werden“, sagte Belitz, vielen bekannt als langjähriger Trainer des Eishockeyteams der Black Dragons, dessen Nachwuchs er noch immer als Sportlehrer mittrainiert.