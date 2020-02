Falk Werner vom SV Schott Jena: „Schwierig, schwierig“

Falk Werner mag keine Luftschlösser. Der Trainer des SV Schott Jena gibt lieber den Realisten, benennt die Dinge bevorzugt direkt beim Namen. Und so ist es letztlich nicht weiter verwunderlich, dass Werner, wenn man ihn auf den Tabellenplatz seines Team in der Thüringenliga anspricht, nur ein klares Wort fällt: Klassenerhalt.

„Uns ist durchaus bewusst, dass wir gegen den Abstieg spielen. Das haben wir auch der Mannschaft bei jedem Training während der Vorbereitung zu verstehen gegeben. Wir brauchen schnellstmöglich Punkte, um da unten herauszukommen“, sagt Falk Werner.

Was bei der Endabrechnung der Saison 2019/20 für sein Team herausspringt, sei ihm eigentlich egal, wenn man nur die Klasse hält, führt der Trainer weiter aus. Prognosen, die darüber hinausgehen, die vielleicht sogar mit konkreten Platzierungen einhergehen, verbannt Falk Werner indes umgehend in das Reich der Fußball-Wünsche

Zwar möchte Werner nicht den Pessimisten vom Dienst geben, doch er gibt seinem Gegenüber auch zu verstehen, dass die Ausgangssituation seines Teams für die Rückrunde etwas durchwachsen daherkommen würde. „Schwierig, schwierig“, sagt der Akademiker, um dann umgehend die Baustellen in seinen Reihen zu benennen.

So muss er am Sonnabend, wenn sich denn Eintracht Eisenberg ab 14 Uhr die Ehre geben wird, auf seine angestammte Innenverteidigung verzichten. Während Kapitän Richard Arnold für die komplette Rückrunde ausfallen wird, da er im Ausland verweilt, hat sich sein Mitstreiter Luis Hübner im Training am Knie verletzt. Da könne man jedoch noch nicht sagen, wie gravierend die Verletzung sei, so der Coach. „Natürlich werden wird am Sonnabend eine Innenverteidigung stellen, doch sie wird natürlich nicht so optimal und eingespielt sein wie jene um Luis und Arnold“, sagte Werner.

Doch natürlich gibt es auch etwas Positives zu berichten, schließlich hatten die Glaswerker während der Winterpause auch vier Neuzugänge zu vermelden. So wird künftig Max Gehrmann in das Sturm-Geschehen der Jenaer mit eingreifen. Der 24-Jährige lief in der Hinrunde noch für den VfL 05 Hohenstein-Ernsttal in der Oberliga auf, spielte zudem auch für Einheit Rudolstadt und die BSG Wismut Gera. „Die Chancenverwertung war unser großes Manko in der Hinrunde. Wir hoffen nun, dass uns Max da etwas helfen kann, er womöglich das entscheidende Tor erzielt, das uns den Sieg beschert“, sagt der Schott-Trainer.

Zu Gehrmann gesellt sich Mittelfeldakteur Malte Schade, der zuvor noch für Rodatal Zöllnitz in der Kreisoberliga kickte. Doch Schade wird gegen Eisenberg nicht spielen können, da er sich ebenfalls im Training verletzte. Darüber hinaus stießen noch zwei Studenten zu den Glaswerkern, die jedoch laut Werner erst noch an das Team herangeführt werden müssten, spielerisch noch nicht so weit seien. „Natürlich werden wir eine spielfähige Mannschaft am Sonnabend aufbieten können, doch die Voraussetzungen sind alles andere als optimal“, bilanziert der Schott-Trainer.

Man habe – mal wieder – einen großen Umbruch über sich ergehen lassen müssen, berichtet Falk Werner. Nach der Saison 2018/19 verließen zehn Spieler den Verein. Ein Aderlass, den man nicht von heute auf morgen kompensieren könne – auch wenn man hie und da die Abgänge qualitativ habe ergänzen können. „Es braucht dann halt seine Zeit, bis einzelne Abläufe und Mechanismen im Spiel greifen, doch gegen Ende der Hinrunde hatte ich das Gefühl, dass es langsam passen würde“, resümiert der Trainer.

Doch wie schon gesagt, Falk Werner will nicht den Pessimisten vom Dienst geben. „Die Jungs haben in der Vorbereitung viel gearbeitet, haben gut mitgezogen. Außerdem haben wir auch an unserer Taktik gefeilt, sodass es eigentlich keinen Grund für uns gibt, übertrieben negativ auf den Rückrundenauftakt zu blicken“, sagt der Trainer.