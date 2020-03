FF-USV-Trainer Heck praktiziert Nachbarschaftshilfe

Christopher Heck gibt den Englischlehrer. Da die zwölfjährige Tochter des Trainers des Frauenfußball-Zweitligisten FF USV Jena wie alle Schulkinder gerade in den eigenen vier Wänden verweilt, muss Heck auch schon mal als Pädagoge jenseits seines angestammten Terrains fungieren. Und am Mittwoch steht eben Englisch auf dem Lehrplan. Via Internet bekommt sein Nachwuchs, der das Sportgymnasium der Universitätsstadt besucht, das Curriculum ins Haus.

Doch Heck, der aus Darmstadt stammt, schlüpft in diesen schwierigen Tagen auch noch eine andere Rolle: Er übernimmt Einkäufe für ältere und schwächere Menschen. Menschen, die aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie nach Möglichkeit nicht das Haus verlassen sollten. Für den 46-Jährigen eine Selbstverständlichkeit, entspricht dieses Agieren doch exakt seinem Ideal von gelebter Nachbarschaft. „Ich bin so erzogen worden. Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe werden bei uns in der Familie großgeschrieben. Wenn jemand Hilfe braucht, dann bekommt er auch Hilfe.“

Heck wohnt in Wenigenjena im Osten der Saalestadt. Kurzerhand meldete er sich auf dem Nachbarschaftsportal „nebenan.de“ an. Wer nun seine Dienste in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei ihm melden. Außerdem hat er noch Zettel hier und da im Stadtteil angebracht.

Größere Resonanz erwartet

Und wie ist die Resonanz? „Sie ist nicht so groß, wie ich sie mir im Vorfeld ausgemalt habe“, berichtet Heck, der die erworbenen Lebensmittel dann einfach vor die Tür der jeweiligen Wohnpartei stellt. Der Trainer hat in den vergangenen Tagen jedoch die Erfahrung machen müssen, dass ältere Menschen noch recht gerne das Haus verlassen, den Einkauf als ein Ritual ihres Alltags betrachten würden. Eine Bastion der Selbstbestimmung sozusagen.

Die derzeitige Gesamtsituation charakterisiert Christopher Heck als sehr ungewohnt und auch prekär. Keiner könne in diesen Tagen sagen, wie es weitergeht – ob in der Liga oder im Beruf. „Viele Dinge befinden sich gerade in der Schwebe. Ich frage mich natürlich auch, ob demnächst Kurzarbeit droht.“ Und ja, er müsse nun eben den Lehrer für seine Tochter geben. Nichtsdestotrotz, das präventive Vorgehen seitens der Regierung und Kommunen sei alternativlos und auch notwendig. Glücklicherweise würde sich ein Großteil der Bevölkerung an die Vorgaben halten.

Doch Heck erhält noch einen anderen Blick auf die gegenwärtige Situation, da seine Frau beim Roten Kreuz arbeitet. Sie betreut Senioren in der Einrichtung „Comfort Wohnen“ in Jena, die nun von der Bedrohung der Außenwelt abgeschottet werden. Darüber sinniere er sehr viel mit seiner Frau.

Gleichzeitig zeigt er sich fasziniert von der nun eintretenden Entschleunigung. Die Umwelt erhole sich, die Prioritäten verschieben sich und gefühlt die gesamte Menschheit agiere auf Sparflamme. Dergleichen sei zweifelsohne eine Chance, sagt Heck, der sich jedoch keinem blinden Idealismus hingeben möchte. „Gleichzeitig nimmt man allerorts Existenzängste wahr. Über allem kreist die Frage: Wie geht es nach Corona weiter?“

Doch auch wenn hinter allem derzeit ein Fragezeichen stehe, arbeite er so, als würde der Ligabetrieb demnächst wieder beginnen. Er analysiert die Gegner, überdenkt Taktiken, erstellt Trainingspläne für seine Spielerinnen und überprüft diese anschließend. Doch ein Teil seines Kaders ist nicht mehr in Jena. So traten Jitka Chlastakova (Tschechien) und Julie Karn (Kanada) beizeiten die Heimreise an, wobei sich Letztere erst einmal in häusliche Quarantäne begeben musste, da sie aus Europa kam. Darüber hinaus verweilen all jene Spielerinnen nicht mehr an der Saale, die das hiesige Sportgymnasium besuchten und im dortigen Internat wohnten. Über ein halbes Dutzend Spielerinnen des USV sind davon betroffen. Er stehe jedoch im ständigen Kontakt mit seinen Spielerinnen. „Manche benötigen etwas mehr Betreuung, andere indes weitaus weniger“, berichtet Heck, der jedoch auch betont, dass es gerade in so einer Ausnahmesituation wichtig sei, das „Wir-Gefühl“ des Teams irgendwie aufrechtzuerhalten.

Klopapier aus Hessen geordert

Ach ja, die Familie Heck erlebte das Phänomen der Klopapier-Hamsterei am eigenen Leib. Denn als das Gold dieser Tage während der vergangenen Wochen mancherorts bereits zur Mangelware mutierte, bat der Coach kurzerhand die Freundin einer Tochter, die zu Besuch kam, aus Hessen eine Einheit des nunmehr wertvollen Papiers mitzubringen. Am Ende habe man das Mitbringsel jedoch nicht benötigt, wurde noch selbst in Jena fündig. „Erst wenn es ganz hart kommt, wird das Klopapier aus der hessischen Heimat geöffnet“, sagt Christopher Heck mit einem Augenzwinkern.