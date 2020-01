Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena steht vor Verpflichtung von Aytac Sulu

Beim FC Carl Zeiss Jena bahnt sich der Transfer von Abwehrspieler Aytac Sulu an. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Vertrag noch am heutigen Tag unterschrieben werden. Demnach befinde sich der Spieler bereits auf dem Weg nach Jena. Der 34-Jährige spielte viele Jahre für den SV Darmstadt 98, trägt dort auch den Titel Ehrenspielführer.

Zuletzt stand Sulu beim türkischen Drittligisten Samsunspor unter Vertrag, löste diesen aber in der Winterpause auf. Die Jenaer versprechen sich von Sulu zum einen eine Stabilisierung der anfälligen Abwehr. Zum anderen hoffen sie auf seine Kopfballgefährlichkeit nach Eckbällen. Ziel ist, dass der Spieler schon am Samstag gegen Eintracht Braunschweig einsatzfähig ist.

Sulu mit 60 Bundesliga-Spielen

Sulu bringt die Erfahrung von 60 Spielen in der Bundesliga (9 Tore), 81 Spielen in der zweiten Bundesliga (9 Tore) und 89 Partien in der dritten Liga (6 Tore) mit. Er gilt als kampfbetonter Spieler, der die Jenaer beim schwierigen Kampf um den Klassenerhalt unterstützen möchte.

Bislang hatte der FC Carl Zeiss Jena, Tabellenletzter in der dritten Liga, in der Winterpause nur Daniel Stanese verpflichtet. Er spielte gegen Preußen Münster über 90 Minuten im defensiven Mittelfeld. Die selbst gesteckte Maßgabe, dass nur neue Spieler kommen, wenn andere den Verein verlassen, musste der Drittligist aufgeben. Zwar wollte der FC Carl Zeiss weder Marian Sarr noch Fabien Tchenkoua Steine in den Weg legen, falls sie einen anderen Arbeitgeber finden, doch bislang blieben Angebote aus.

FCC hofft stabilere Abwehr

Die Jenaer stehen mit zwölf Punkten am Tabellenende der dritten Liga. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte. Zudem weisen die Jenaer das schlechteste Torverhältnis der Liga auf. Am Sonnabend gastiert die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt bei Eintracht Braunschweig. Anstoß ist um 14 Uhr.

