Jena. Veränderungen in der neuen Saison: Die Vereine setzen sich mit mehreren Wünschen durch, aber nicht mit allen.

Der neue Rahmenterminplan des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) sieht einen zeitigeren Saisonstart für die Fußball-Regionalliga vor. Das hat das NOFV-Präsidium auf Vorschlag des Spielausschusses beschlossen.

Demnach wünschten sich die Vereine der Regionalliga Nordost bereits einen Saisonstart am letzten Juli-Wochenende 2024 (26. bis 28. Juli 2024) und damit einhergehend eine um eine Woche verlängerte Winterpause. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach der Winterpause ist am Wochenende 31. Januar bis 2. Februar 2025 geplant; davon ausgenommen sind mögliche Nachholspiele.

Mehr Planungssicherung vor Weihnachten soll Frust verhindern

Zusätzlich wurden, um die Planungssicherheit der Winterpause für die Vereine zu gewähren, mögliche Nachholspieltage am 17./18. Dezember und 20. bis 23. Dezember 2024 gestrichen. In dieser Saison waren einige Spieler des FC Carl Zeiss Jena vom Nachholspiel kurz vor Weihnachten überrascht worden und musste ihren Urlaub umbuchen. In diesem Jahr steht damit fest, dass nach dem 19. Spieltag (13. – 15. Dezember 2024) und in der Woche unmittelbar vor Weihnachten keine kurzfristigen Nachholspiele stattfinden werden.

Grundsätzlich sind zwei Wochenspieltage zu Beginn der Saison vorgesehen (4. und 7. Spieltag). Weitere Wochenspieltage wurden von einigen Vereinen zwar gewünscht, dennoch plädierte die Mehrheit der Vereine für die Beibehaltung des Vorschlages des Spielausschusses.

Pokalspieltage der Landesverbände haben Vorrang

Bei der Erstellung des Rahmenterminplans sei auch in diesem Jahr besonders darauf geachtet worden, dass kein Regelspieltag an einem Pokalspieltag der Landesverbände stattfindet. Dadurch werde es möglich, dass keine Pokal- und/oder Meisterschaftsspiele in die Woche verlegt werden müssen. Der letzte Spieltag des Spieljahres 2024/25 der Regionalliga Nordost ist für das Wochenende 16. bis 19. Mai und damit eine Woche vor dem Finaltag der Amateure vorgesehen. Unmittelbar nach Ende der Saison finden Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nord statt. Die genaue Terminierung der Spiele wird in Absprache mit den Vertretern des Nordens vorgenommen.

