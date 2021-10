Jena. Ingo Kahlisch trainiert seit 1989 Optik Rathenow, den nächsten Jenaer Gegner. Im Interview bekommen der FC Carl Zeiss Jena, RB Leipzig, aber auch die Schiedsrichter ihr Fett weg.

Am Sonnabend tritt der FC Carl Zeiss Jena beim FSV Optik Rathenow an. Dessen Trainer Ingo Kahlisch ist bereits im 33. Jahr im Amt. Wir haben ihn vorm Spiel befragt – er antwortet in der ihm eigenen munteren Art und Weise und rechnet mit der Ungeduld im Profifußball ab. Das sagt er über den FC Carl Zeiss Jena: