Jenas Volleyball-Coach Nitschke: „Ich denke, dass wir jetzt noch stärker sind“

Blickt zuversichtlich in die neue Spielzeit: Jenas VSV-Trainer David Nitschke.

Jena. Für die Volleyball-Damen des 1. VSV 90 Jena beginnt am Sonnabend die Regionalliga-Saison. Zum Auftakt empfangen sie die Volley Juniors Thüringen.

David Nitschke gibt sich zuversichtlich. Der Trainer der Damen des 1. VSV 90 Jena ist der Überzeugung, dass sein Team an die Leistungen der vergangenen, der abgebrochenen Saison anknüpfen kann. Immerhin hatte seine Mannschaft im März 2019 dieselbe Anzahl an Punkten wie die L.E. Volleys. Die Leipziger hatten zu jenem Zeitpunkt lediglich einen Spielsatz mehr im Haben. Ergo: Die Ostthüringerinnen hatten eine durch und durch realistische Chance auf den Meistertitel in der Regionalliga. Doch dann kam ja bekanntlich Corona. Und zwar kurz vor dem Gipfeltreffen der beiden Teams.