Keglernachwuchs des SV 21 Remda überzeugt

Remda Tabellenführer und Teilnehmer am Ländervergleich: Die jungen Sportler haben einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt

Die Nachwuchskegler des SV 21 Remda blicken auf einen erfolgreichen Saisonstart in der Ilm- Kreisliga. Aktuell führen die Akteure die Tabelle im Ilm-Kreis an. Robin Zymny, Maximilian Loch, Roman Maaz, Lucien Heck, Leon Stange, Colin Melzer, Anton Maaz und Oscar Oschem unterlagen lediglich in der ersten Halbserie auswärts der Mannschaft von Gräfinau-Angstedt.

Damit rangieren die Remdaer an der Tabellenspitze mit 8:2 Punkten (21 Mannschaftspunkte), die sich damit vor dem SV 90 Gräfenroda dank der Mannschaftspunkte (8:2; 19) platzieren konnten. Auf Rang fünf der sechs Teams umfassenden Konkurrenz findet man den KSC 76 Unterweißbach, der zwei Punkte auf dem Konto hat.

Die Remdaer U10-Kegler Lennard Kaden und Jaric Melzer nahmen zudem erstmals an dem U10-Championat teil und landeten dort im Mittelfeld. Robin Zymny wurde in die Thüringenauswahl U14 berufen und nahm am Ländervergleich in Lorsch (Hessen) teil. Mit der Thüringenauswahl belegte er den ersten Platz vor Baden-Württemberg und dem Nord-Badischem Kegelverband. In der Einzelwertung belegte er unter allen Startern einen hervorragenden zweiten Platz.

Die Remdaer Nachwuchsmannschaft vertrat bei der Vereinsmannschaftsmeisterschaft des Thüringer Kegelverbandes der Altersklasse 14 in Auma den KKV Schwarzakreis. In der Vorrunde belegten sie einen sehr guten dritten Platz und qualifizierten sich damit für die Endrunde im Februar 2024.

Insofern war es für die Remdaer Nachwuchskegler ein bislang erfolgreicher Start, den die jungen Kegler verständlicherweise auch im kommenden Jahr fortsetzen wollen. Und zeigen, dass man in den vergangenen Monaten ein gutes und kontinuierliches Training absolvierte und die entsprechenden Ergebnisse einfuhr.