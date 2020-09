Moßbach mit Kampf und Krampf zum Punktgewinn gegen Zeulenroda

Moßbach. Moßbacher Lokalderby gegen Motor Zeulenroda endet mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Ausgleich fiel in der 95. Minute.

Das war nicht gerade erwärmend, was beide Teams den 150 Zuschauern an diesem kühlen Herbstsonntag boten. „Kampf, Krampf, Bolz, ein schwaches Duell zweier Abstiegskandidaten“, meinte ein kritischer Moßbacher Trainer Jens Herzog. Er war dennoch nicht unglücklich ob des späten Ausgleichstreffers zum 2:2 (1:1) in der letzten Sekunde der Nachspielzeit.