Den Schwung vom Doppelsieg zum Saisonstart gegen Ludwigshafen (6:2) und Saarbrücken-Bischmisheim III (5:3) nahmen die Badmintonspieler von OTG 1902 Gera ins erste Auswärts-Wochenende der Regionalliga Mitte mit.

In Koblenz beim TB Andernach am Sonnabend gerieten die Ostvorstädter beim 6:2-Erfolg nicht in Gefahr. Nach vierstündiger Anreise entschieden die Geraer in Rheinland-Pfalz beide Herren-Doppel im dritten Satz für sich, mussten allerdings das Damen-Doppel und das erste Herren-Einzel abgeben.

Verlass war auf Tom Wendt und Ludwig Bram, die das zweite und dritte Herren-Einzel gegen Kostja Marschke bzw. Lennard Wendel jeweils in zwei Sätzen gewannen.

Maxi Stelzer ließ im Damen-Einzel gegen Antonia Remakulus nichts anbrennen und siegte mit 21:12 und 21:15. Für den sechsten Punkt des Spieltags sorgte dann das Mixed mit Ronny Dubb und Veronika Koldova, das sich im dritten Satz mit 22:20 gegen Vincent Wansorra/Nicole Nonn behauptete.

Auch die SG 1862 Anspach in Hessen konnten den Geraern am Sonntag nicht ihre stärkste Formation entgegen stellen. Wie schon am Vortag gingen vier der acht Duelle in den dritten Satz. Wieder hatte OTG in drei Fällen das bessere Ende für sich. Im ersten Herren-Doppel verloren Tom Wendt/Ludwig Bram noch gegen Arnd Vetters/Jan-Lennard Hay im entscheidenden Durchgang mit 19:21. Mehr ließen die Gäste aber nicht liegen. Alois Henke/Ronny Dubb gaben Steffen Hornig/Alexander Merget in Satz drei mit 21:16 das Nachsehen.

Überzeugen konnten auch die Damen. Maxi Stelzer/Veronika Koldova ließen beim 21:14, 22:20 gegen Franziska Vetters/Juliane Peters keine Zweifel aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Noch klarer dominierte Maxi Stelzer im Damen-Einzel, die gegen Franziska Vetters insgesamt nur 26 Punkte abgab.

Umkämpfter waren die drei Herren-Einzel. Routinier Alois Henke schaffte es gegen Arnd Vetters beim 21:17, 21:15 in zwei Sätzen.

Spannender machten es der zwischenzeitlichen von Rückenproblemen geplagte Tom Wendt und Ludwig Bram, die gegen Steffen Hornig und den erfahrenen Jan-Lennard Hay den dritten Durchgang benötigten, dort aber mit 21:17 bzw. 21:11 die Oberhand behielten. Ronny Dubb/Veronika Koldova rundeten den starken Geraer Auftritt mit einem 21:14, 21:8 im Mixed gegen Axel Bätjer/Juliane Peters ab und verteidigten ihre weiße Saison-Weste.

Damit ist OTG 1902 nach vier Spieltagen mit 8:0 Punkten punktgleich Tabellenzweiter hinter Fun-Ball Dortelweil II.