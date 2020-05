Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonabbruch im Thüringer Nachwuchs-Fußball: Befürworter erleichtert

Der Anruf kam noch Donnerstagabend. Der Präsident des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) informierte Andreas Ludwig persönlich. Keine 24 Stunden nachdem der Stotternheimer als Initiator der Petition für einen Saisonabbruch im Nachwuchs enttäuscht quittiert hatte, sich beim TFV-Vorstand zwar Gehör verschafft, aber keines gefunden zu haben, war die Freude riesig. „Ich bin überglücklich, nicht nur für mich und unseren Verein, sondern für den gesamten Nachwuchs in Thüringen und alle, die darauf gehofft haben“, sagte der Vorsitzende der TSG Stotternheim.

Fortsetzung oder Abbruch: Weiter Streit um Thüringer Fußballsaison im Nachwuchs

Nachdem der TFV zunächst per Mehrheitsvotum beim Beschluss geblieben war, die Saison fortzuführen, rief Präsident Wolfhardt Tomaschewski den Vorstand noch einmal zusammen. Einer wiederholten Debatte per Videokonferenz folgte diesmal das Stimmenübergewicht, dem Bestreben der Petitions-Unterstützer stattzugeben. So wird die Saison für den Junioren- und Juniorinnenbereich abgebrochen. „Das bestätigt uns, dass wir vieles richtig gemacht haben“, meinte Ludwig.

Abgeschlossen ist das Thema aber noch nicht. Seit gestern gibt es auf Initiative von Lars Sänger von den Sportfreunden Marbach eine weitere Online-Petition, die Saison nun auch für den Bereich der Erwachsenen abzubrechen. In wenigen Stunden beteiligten sich bereits mehrere Hundert Unterstützer.