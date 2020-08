Seebener Tino Bode sichert Großen Preis von Merkendorf

Mitteldeutsche Reitertage in Merkendorf: Auf Esperanto gewinnt Tino Bode vom Halleschen RFV Seeben am Sonntag den Großen Preis der Sparkasse Gera-Greiz.

Merkendorf. Mitteldeutsche Reitertage: Hannah Köber siegt in S*-Zeitspringprüfung mit Calvados. Lokalmatadorin Karina Köber scheitert am letzten Hindernis

Die Reiter sind wie eine große Familie. Dass dies nicht nur sprichwörtlich so ist, zeigten die 8. Mitteldeutschen Reitertage des PSV Merkendorf. In Corona-Zeiten natürlich mit einem Hygienekonzept ausgestattet – so war die Zahl der Zuschauer pro Tag auf 200 begrenzt und mussten die Teilnehmer an der dreitägigen Veranstaltung jeden Abend wieder die Heimreise antreten – tat dies der Stimmung keinen Abbruch.