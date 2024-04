Schmölln. Leichtathlet vom TuS Schmölln erzielt bei Europameisterschaft im polnischen Thorn 50,22 Meter

Leichtathlet Marcus Brieger vom TuS Schmölln kehrte von den Halleneuropameisterschaften im polnischen Thorn (Torún) mit einer Bronzemedaille zurück.

War es noch vor wenigen Jahren das erklärte Ziel des Schmöllners, einmal an überregionalen Wettkämpfen teilzunehmen, so sollte diese Zielstellung vor wenigen Tagen mit der Teilnahme an der 14. European Masters Athletics Championships in Erfüllung gehen.

Aufgrund seiner guten Leistung in der vergangenen Saison wurde Marcus vom Thüringer Leichtathletikverband für die Meisterschaft in den Disziplinen Diskuswurf und Speerwurf gemeldet. Nach einer mehrstündigen Anreise, gemeinsam mit seinem Sportfreund Timo Krinke vom befreundeten LAV Elstertal Bad Köstritz, der sich ebenfalls qualifiziert hatte, war bei beiden die Aufregung vor dem Wettkampf sehr groß.

In der Spezialdisziplin gepunktet

Allein die Modalitäten zur Wettkampfteilnahme am Ort hatte natürlich ein anderes Niveau als Veranstaltungen auf nationaler Ebene. Dies erklärt auch die nicht ganz zufriedenstellende Leistung im Diskuswurf am ersten Wettkampftag. Umso erfreulicher war dann der zweite Wettkampftag in seiner Spezialdisziplin, dem Speerwerfen. Mit einem guten ersten Wurf ebnete er den Weg dafür. Am Ende stand für ihn eine Weite von 50,22 m und ein starker, unerwarteter dritter Platz bei seiner ersten EM im Protokoll. Es war für den Schmöllner Athleten ein erhebendes Gefühl, bei der Siegerehrung mit auf dem Treppchen zu stehen, als der Sieger, ein polnischer Sportfreund, mit der Nationalhymne geehrt wurde. Es war für Marcus eine spannende, neue Erfahrung, sich mit anderen Sportfreunden aus Europa zu messen.

wgö