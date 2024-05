Altenburg. Fußball: Der Punktverlust von Spitzenreiter Eurotrink/Leumnitz lässt noch alle Chancen auf die Meisterschaft. Lumpziger rutschen in die Abstiegszone

SV Roschütz – ZFC Meuselwitz II 2:2 (2:1)

Auch gegen den Tabellendritten ZFC Meuselwitz II bestätigten die Roschützer ihre guten Rückrundenleistungen und blieben im vierten Pflichtspiel im Monat Mai unbezwungen. Bei strömendem Regen ergriffen die Gäste die Initiative, wurden aber frühzeitig zweimal ausgekontert. André Theuerkauf nach einer Großer-Eingabe (9.) und Tino Friedemann per Heber (11.) sorgten für die schnelle 2:0-Führung der Geraer.

Die ZFC-Reserve zeigte sich unbeeindruckt. Fabio Riedl besorgte per Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer (21.). Nach Wiederbeginn drängte der Gast auf den Ausgleich. Nach einer scharfen Eingabe von David Baage war abermals Fabio Riedl mit seinem bereits 20. Saisontor zum 2:2 zur Stelle (68.). Mit großem Willen stemmten sich die Roschützer in der Schlussphase gegen einen dritten Gegentreffer und brachten das Unentschieden mit toller Moral über die Zeit.

VfL 1990 Gera – SG Rüdersdorf 2:1 (1:1)

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Rüdersdorf hat Aufsteiger VfL 1990 Gera den Klassenerhalt vorfristig gesichert. Schnell gerieten die Gäste in Rückstand, als Martin Heilmann ein unglückliches Eigentor unterlief (4.). Fast postwendend glichen die Rüdersdorfer durch Routinier Matthias Beuchel aus (13.). Zwei Großchancen konnte die Wunderling-Elf in der Folge nicht zur Führung nutzen.

Nach Wiederbeginn erarbeitete sich der VfL ein Übergewicht. Nach der Gewitterpause zeigten sich die Hausherren sofort hellwach. Erst zehn Sekunden waren wieder gespielt, als Torjäger Daniel Kunz mit seinem 16. Saisontor für das 2:1 sorgte (70.). Rüdersdorf mühte sich um den abermaligen Ausgleich. Benjamin Schlauch traf aber nur die Latte. Aufgrund des größeren Siegeswillens ging der VfL-Sieg in Ordnung.

SV Osterland Lumpzig – SV Motor Altenburg 0:4 (0:3)

Für Lumpzig wird es immer enger in Sachen Klassenerhalt. Gegen die sich in aufsteigender Form präsentierenden Altenburger Motor-Kicker war die Osterland-Elf chancenlos. Binnen zwölf Minuten entschieden die Skatstädter die Partie bereits Mitte der ersten Hälfte durch drei Treffer für sich. Nachdem Alexander Korent Hausherren-Torwart David Sachsenröder umspielt hatte, verwertete Eiad Mariam dessen Querpass ohne Mühe (21.). Beim 0:2 war der schnelle Korent erneut vor Lumpzigs Keeper am Ball und schob ein (29.).

Für die Vorentscheidung sorgte dann Eiad Mariam, der mit dem linken Fuß sehenswert ins lange Eck traf (32.). Auch in Halbzeit zwei konnte der Gastgeber in der Offensive keine Akzente setzen. Altenburg sündigte in Sachen Chancenverwertung. Der Treffer zum 0:4-Endstand durch Richard Kunze nach vorherigem sehenswerten Doppelpass zwischen Cedric Künstler und Alexander Korent gelang dennoch (75.).

SG Eurotrink/Leumnitz – SG Motor Zeulenroda 1:1 (1:0)

Motor Zeulenroda hat das Aufstiegsrennen in der Kreisoberliga noch einmal spannend gemacht. Beim Spitzenreiter SG Eurotrink/Leumnitz erkämpften sich die Kicker aus dem Waldstadion ein spätes 1:1-Unentschieden und verbauten der Fleischer-Elf damit deren vorzeitige Meisterschaftsträume. Eurotrink bestimmte die erste Halbzeit, ohne sich viele Torchancen erarbeiten zu können.

Die Führung ließ bis kurz vor der Pause auf sich warten, als Leon Stein per Kopf nach einer Graupner-Flanke zum 1:0 erfolgreich war (44.). Ein Starkregen-Schauer zu Beginn der zweiten Hälfte veränderte dann die Begegnung, die teilweise zu einer Rutschpartie wurde. Für Eurotrink verpassten Leon Stein und Florian Graupner die Entscheidung. Zeulenroda wurde mit zunehmender Spielzeit mutiger. Einen Schuss von Matthias Draschar parierte Gastgeber-Torwart Fabian Runau stark. Drei Minuten vor Schluss besorgte Routinier Steffen Leistner den 1:1-Ausgleich (87.), wobei die Geraer zuvor eine Verletzung des im Strafraum liegenden Leon Nitzsche und die von Schiedrichter Christopher Lätz nicht erfolgte Spielunterbrechung monierten.

FSV Meuselwitz - SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 3:3 (2:0)

Der FSV Meuselwitz begann wie die Feuerwehr. Nach einem Lattentreffer von Anatoli Losaev (2.) gelang Maurizio Röhricht nach einem Pass in die Tiefe das 1:0 (7.). Nach einer halben Stunde legte Anatoli Losaev aus allerdings abseitsverdächtiger Position den zweiten Treffer des Gastgebers nach (31.).

Nach Wiederbeginn änderte sich das Bild. Jan Rezwani gelang schnell der Niederpöllnitzer Anschlusstreffer (58.). Die Blau-Weißen witterten nun Morgenluft. Kapitän Lukas Müller steuerte den 2:2-Ausgleich bei (74.). Beide Teams agierten weiter mit offenem Visier. Die Elf von Trainer Roy Beck weiter mit Oberwasser. Lukas Müller gelang mit seinem 18. Saisontor gar das 2:3 (79.). Meuselwitz straffte sich nochmals und kam durch einen 20 m-Aufsetzer von Philipp Gentzsch (89.) noch zum insgesamt leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

RSV Altenburg – SG Langenleuba-Niederhain 2:0 (1:0)

In der einzigen Sonntagspartie des Spieltags hatte Pokalfinalist RSV Altenburg mit Schlusslicht Langenleuba-Niederhain mehr Mühe als erwartet. Das frühe 1:0 durch Issouf Nabi Gnessians sehenswerte Einzelleistung gegen vier Gäste-Verteidiger (12.) brachte den Hausherren nicht die erhoffte Sicherheit. Man versäumte es, das zweite Tor nachzulegen. Chancen dafür besaßen Torjäger Leon Gentsch und Rasim Hasanov.

So dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis Leon Gentsch nach einem Konter mit seinem 22. Saisontor mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte (90.+1). „Wir müssen schon zur Pause mit 3:0 führen. So zittern wir uns bis zum Abpfiff durch, wobei Langenleuba in der Offensive heute mehr als harmlos war“, kritisierte RSV-Trainer Peter Köster.