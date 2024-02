Zum 9. Geraer Hofwiesenparklauf lädt der 1. SV Gera am Sonnabend ab 9.30 Uhr ins Stadion der Freundschaft ein. Los geht es mit den Schülerläufen auf Strecken zwischen 600 und 2000 m. Um 11 Uhr schließen sich die Hauptläufe über 5 und 10 km an. Bisher sind beim Veranstalter knapp 200 Voranmeldungen eingegangen. Zu den Favoriten über die 10 km gehören Bundesliga-Triathlet Philipp Dressel-Putz (SC DHfK Leipzig), Sebastian Seyfarth (1. SV Gera), Sebastian Küfner (Triathlon Gera) und Emil Hesse (SV Blau-Weiß Bürgel). Im Vorjahr hatte Maja Betz (SC Ostheim) allen die Schau gestohlen und war schneller als alle Männer unterwegs. Sie geht diesmal allerdings nicht an den Start. Nachmeldungen sind vor Ort noch möglich. © Jens Lohse