Bonn. Geraer Cheerleader gelingt bei den Deutschen Pokal-Meisterschaften in Bonn ein fast fehlerfreier Vortrag

Saisonhöhepunkt für die Geraer Cheerleader bei der deutschen Pokal-Meisterschaft in Bonn. Unter den qualifizierten Teams waren auch die Geraer Mighty Angels in der Kategorie Senior Allgirl Level 4 / Advanced.

Die Geraer Mighty Angels bei den deutschen Cheerleading-Meisterschaften in Bonn in Aktion. © Simona Pulz

Zum Beginn der Saison mit den Landesmeisterschaften Ende 2023 waren mehr als 30 Teams bundesweit in dieser Kategorie an den Start gegangen. Die Geraer konnten sich dabei zu den Regionalmeisterschaften im Februar in Riesa qualifizieren und schafften anschließend auch die notwendige Punktzahl für den finalen Schritt: Deutsche Pokal-Meisterschaft! Das bis dahin aus 15 Personen bestehende Team wurde auf 19 aufgestockt und es wurden zahlreiche Zusatztrainings absolviert.

Die Mightys starteten zusammen unter den zehn besten Teams Deutschlands in ihrer Kategorie im Telekom Dome in Bonn. Der aufgrund der Entfernung kleine, aber lautstarke Fanblock unterstützte das Team und auch zu Hause vor dem Livestream wurden viele Daumen gedrückt. Mit einer fast fehlerfreien Routine konnten sich die 19 Sportlerinnen am Ende den achten Platz sichern und damit im Vergleich zur Qualifikationsliste sogar noch einen Platz gut machen. Insgesamt waren in Bonn mehr als 3800 Aktive aus 183 Teams und 78 Vereinen vertreten.

Ergebnisse: https://cheersport.de/file/uploads/V_CS_SE_Ergebnisse_DPM_2024.pdf