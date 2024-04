Es wird eng für Wismut Gera im Kampf um den Meistertitel in der Thüringenliga. Zwischen den Schott-Kickern Magnus Freese (links) und Carlos Damian war für Wismut-Einwechsler Philipp Sovago in der Vorwoche kein Durchkommen. Nun soll gegen Spitzenreiter Fahner Höhe ein Sieg her. © Jens Lohse