Groß-Gerau. Geraer Sprint-Ass beim Kriterium in Groß-Gerau bester deutscher Inliner. Josie Hofmann bestreitet nach Eissaison ihren ersten Saison-Wettkampf auf Rollen

Ähnlich stark besetzt wie der Speedskating-Europacup in Geisingen am vergangenen Wochenende war das Internationale Kriterium im hessischen Groß-Gerau.

Für die deutschen Sportler ging es vor allem darum, sich für die diesjährigen internationalen Titelkämpfe zu empfehlen. Dabei fehlte der in Geisingen so erfolgreiche Jan Martin Mende erkältungsbedingt. Für ihn sprang Geras zweites Sprint-Ass Ron Pucklitzsch in die Bresche. Der 26-Jährige belegte im 300 m-Einzelsprint als bester deutscher Sprinter den fünften Rang.

Josie Hofmann bestreitet nach der Eissaison ihren ersten Inliner-Wettkampf

Bei den Damen bestritt Josie Hofmann nach Ende der Eissaison ihren ersten großen Speedskating-Wettkampf der Saison. Sie steigerte sich von Rennen zu Rennen und wurde im abschließenden Ausscheidungsrennen über 10.000 Meter Vierzehnte und damit beste Deutsche.

Bei den Juniorinnen lief Lilly Weidener nicht nur im Punktelauf auf einen guten 14. Rang ein, sie überraschte auch mit dem Einzug in das 500 m-Viertelfinale. Hier erreichte sie insgesamt den 15. Rang. Junior Jon Rudolph belegte über 300 m den 15. Rang, den Rest der Rennen konnte er krankheitsbedingt nicht mehr bestreiten.

Gut in Szene setzen konnten sich die 13- und 14-jährigen Kadetten. Bei den Jungen zog Ole Zimmermann über 500 m in das Viertelfinale ein und Benjamin Wolf zeigte mit dem sechsten Platz im 5000 m-Ausscheidungsrennen eine herausragende Leistung. Noch besser platziert war bei den Kadettinnen Mariem Oussaifi. Mit dem dritten Platz im Ausscheidungs- und dem sechsten Rang im Punktelauf belegte sie in der Europacup-Langstreckenwertung den vierten Platz und Rang fünf in der Mehrkampfwertung. Auch Josephine Otto gelang mit dem elften Rang über 5000 m ein tolles Resultat.

Für Podiumsplatzierungen konnten in Groß-Gerau wieder Geras Speedskater der Schülerklassen sorgen. B-Schülerin Aliya Oussaifi und B-Schüler Noah Pofahl belegten in allen drei Rennen jeweils den zweiten Platz und wurden so auch jeweils Gesamtzweite. Bei den B-Schülern wussten auch Rico Heller mit Platz 4 und Moritz Wolf mit Platz 6 überzeugen. Für die dritte Geraer-Podestplatzierung sorgte der siebenjährige C-Schüler Jonas Pofahl. Er konnte trotz eines Sturzes über 500 m den 3. Gesamtrang erreichen, Fünfter wurde hier Lennard Berg. Schon international stark besetzt waren die Rennen der A-Schüler. Bei den Jungen platzierte sich Matteo Gerin als Neunter im Vorderfeld. Bei den A-Schülerinnen wuchs Emma Pollex im letzten Rennen über sich hinaus. Sie konnte im Lauf über 2000 m den 5. Rang erreichen.

Die weiteren Platzierungen der Geraer Sportler im Gesamtklassement :Aktive/Herren: 57. Erik Willy Werner, 60. Luca Rudolph, Jugend/Damen; 61. Marie Zöltsch, Kadetten/Herren: 23. Pepe Heller, 30. Enzo Rösel, 38. Moritz Preißler, 42. Ben Bachmann, 44. Anton Elstermann, Schüler A/Jungen: 19. Ken Bachmann, 24. Emil Ruppelt, Schüler A/Mädchen: 28. Emma Peetz, 32. Emelie Uhlig,