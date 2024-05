Sierakow/Arnstadt. Kontinentale Titelkämpfe für Sehbehinderte und Blinde mit Beteiligung der Arnstädterin von der SG Einheit

Im polnischen Sierakow fanden die 23. Europameisterschaften im Kegeln für Blinde und Sehbehinderte statt. Im Team der deutschen Nationalmannschaft stand zum ersten Mal Susanne Henning von der SG Einheit Arnstadt. Sie spielt in der Klasse der stark Sehbehinderten (B2).

Nach der Einstufungsüberprüfung durch die International Blind Sports Federation (IBSA) ging es dann auch los mit der Qualifikation. Susanne Henning spulte ihr Programm souverän über viermal 30 Wurf herunter und konnte sich mit 701 Kegeln und Platz zwei eine gute Ausgangsposition für das Finale erspielen. Doch zuvor stand noch ein Tandem-Mixed-Wettbewerb auf dem Programm.

Hier spielte sie mit Ralf-Peter Lokat in der Klasse B2. Nachdem sie die Qualifikation auf Platz sieben beendet hatten, mussten sie ausgerechnet gegen die starken Polen ran, die Platz zwei in der Qualifikation belegt hatten. Gespielt werden hier je zehn Wurf von der Frau und dem Mann im Punktesystem. Dann kommt es zum Bahnwechsel. Allerdings fehlte beiden ein wenig Spielglück in den entscheidenden Momenten und so blieb es auch nach 0:2 beim siebten Platz. Das zweite deutsche Paar belegte am Ende Platz acht.

Bei den vollblinden Paaren gab es dann doch ein wenig zu jubeln. Christine Schoffer und Thilo Behrendt hatten ein wenig mehr Spielglück und über zwei Sudden Victorys belegten sie am Ende Platz drei. Auch hier schied das zweite Paar früh aus.

Im Einzelfinale konnte Susanne Henning dann im Hexenkessel von Sierakow nicht ganz die Konzentration bei sich behalten und spielte 660 Holz, was letztlich Platz fünf bedeutete. Für die Kombination zählen der Vorkampfwert und das Ergebnis vom Finale zusammen. Hier profitierte sie vom guten Vorkampfresultat und konnte mit 1361 den dritten Platz erkämpfen.

Bei den vollblinden Damen erreichte Christine Schoffer mit 576 Holz im Einzel Platz zwei und mit 1064 Holz in der Kombination einen tollen dritten Platz. Es gab aber auch einen Europameister in den deutschen Reihen. Frank Grunert in der Klasse B1 (vollblind) konnte sich mit starken 622 zu Fall gebrachten Kegeln die Krone aufsetzen und in der Kombination mit 1206 Holz auch die Vizemeisterschaft sichern.

Insgesamt hat sich das deutsche Team gegen ausgesprochen starke Konkurrenz gut geschlagen. Nur die B2-Männer konnten ihr Leistungsvermögen nicht abrufen und beendeten ihren Auftritt auf den doch recht enttäuschenden Plätzen 13, 15 und 16.