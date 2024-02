Eisenberg. Zum offiziellen Rückrundenauftakt der Landesklasse wird das SHK-Derby zwischen Eintracht Eisenberg und Grün-Weiß Stadtroda am Samstag im Schortental den zweiten Teil seiner Renaissance erleben. Im Vorfeld der Fünf-Punkte-plus-ein-Song-Check.

Ausgangslage: Am Samstag wird im Schortental das berühmt-berüchtigte SHK-Derby den zweiten Teil seiner Renaissance erleben: ab 14 Uhr empfängt die Eintracht aus Eisenberg Grün-Weiß Stadtroda. Auf der einen Seite der Platzhirsch mit der Thüringenliga-Vergangenheit, auf der anderen die unsteten Ästheten, die jedoch aufgrund ihres kickenden Personals zu den besten Teams der Landesklasse gehören. Erst seit dem Abstieg der Kreisstädter aus dem Freistaat-Oberhaus am Ende der Saison 22/23 erlebte die Rivalität seine Wiedergeburt. Davor schlummerte es für eine kleine Ewigkeit: Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Landesklasse gab es in der Saison 2011/12.