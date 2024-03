Jena. Am Sonntag werden in der Dreifelderhalle des USV Jena in der Wöllnitzer Straße die Thüringer Landesmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen. 37 Gymnastinnen von vier Thüringer Vereinen werden in das Wettkampf-Geschehen eingreifen.

Wenn am Sonntag in der Dreifelderhalle des USV Jena in der Wöllnitzer Straße die Thüringer Landesmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen werden, greifen auch 13 Akteurinnen des gastgebenden USV Jena in das anmutige Geschehen um Band, Keulen und Ball ein.

13 Gymnastinnen vertreten USV Jena bei Landesmeisterschaft

In den Kinderklassen werden Mayla Winkler, Charlotte Kirsch, Iva Kvesic, Anna Prykhodko und Julia Becker antreten, in der Schülerwettkampf-Klasse der Zehn- bis Zwölfjährigen hingegen Nicole Ruf, Phoebe Heyber, Elena Kraus und Milena Forner. Darüber hinaus werden Matilde Botti Marques und Nora Nieswandt in der Wettkampf-Klasse der Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren den USV Jena vertreten, während Hannah Kanz und Sofiya Gabarayeva bei der Freien Wettkampfklasse – 15 Jahre aufwärts – ihr Können unter Beweis stellen.

Werden sich am Sonntag in der Freien Wettkampfklasse behaupten müssen: Sofiya Gabarayeva (links) und Hannah Kanz. © OTZ | Annelore Waldhäusl

Matilde Botti Marques gewann 2023 den Landesmeistertitel in der Wettkampfklasse der Schüler. Dieses Jahr muss sie sich jedoch erstmals bei den Jugendlichen behaupten, bei denen sie unter anderem auf Rosalie Knoblich aus den Reihen des TSV Gera Zwötzen treffen wird – ebenfalls eine mögliche Aspirantin auf den Titel. USV-Gymnastin Hannah Kanz ergeht es ähnlich: Nach ihrem Titelgewinn vergangenes Jahr in der Jugendwettkampfklasse tritt sie nunmehr in der Freien Wettkampfklasse an – und dort wiederum wird sie mit Giulia Kirmse vom TSV Gera Zwötzen auf eine der besten und erfahrensten Gymnastinnen Thüringens treffen.

Gymnastinnen von vier Thüringer Vereinen bei Meisterschaft in Jena

In Gänze haben sich 37 Gymnastinnen aus vier Thüringer Vereinen – SV 04 Schmalkalden, SV 1883 Schwarza, USV Jena und TSV Gera Zwötzen – für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Der Qualifikationswettkampf wurde indes am vergangenen Wochenende in Rudolstadt ausgetragen. red

Ablaufplan: Kinderklassen 10 bis 12 Uhr, Schülerwettkampfklasse 12 bis 14 Uhr, Jugendwettkampfklasse 14.30 bis 16 Uhr, Freie Wettkampfklasse 16.30 bis 18 Uhr