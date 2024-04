Jena. Der HBV Jena 90 startet eine Spendenkampagne zugunsten des Thüringer Kinderhospizdienstes. Am 14. April wird es einen Charity-Spieltag geben, in dessen Rahmen auch das Oberliga-Spiel zwischen der HBV-Männermannschaft und dem HSV Weimar ausgetragen wird.

Der HBV Jena 90, ein führender Sportverein in Jena, startet eine Spendenkampagne zugunsten des Thüringer Kinderhospizdienstes. Unter dem Motto „Verein(t) für das Ehrenamt: HBV Jena 90 für das Kinderhospiz und seine Helden“ ruft der Verein dazu auf, die wichtige Arbeit des Kinderhospizdienstes zu unterstützen.

Der Thüringer Kinderhospizdienst bietet Familien mit schwerkranken Kindern einfühlsame und liebevolle Unterstützung. Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert, erfordert jedoch kontinuierliche Unterstützung, um fortgesetzt und ausgebaut zu werden.

Der HBV Jena 90 ruft alle Unterstützer und Sportbegeisterten dazu auf, sich an der Spendenkampagne zu beteiligen und einen Beitrag zu leisten, um Familien in Not zu helfen.

Das Spendenziel des HBV Jena 90 liegt bei 5000€. Für jeden zusätzlichen Tausender werden Saisonkarten für die Saison 24/25 verlost. Zudem wird der gesamte Eintrittserlös des Charity-Spieltags am 14. April im Sportkomplex Lobeda-West dem Kinderhospizdienst gespendet.

„Wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beizutragen, diese wichtige Arbeit zu unterstützen“, sagen die Geschäftsführerin Christina Tyrou und Teammanagerin Sylvia Platzdasch. „Gemeinsam können wir Großes bewirken und den Familien, die es am meisten benötigen, Hoffnung und Trost schenken.“

Der HBV Jena 90 dankt allen Unterstützern im Voraus für ihre Großzügigkeit und ihre Hilfe.

Über den HBV Jena 90: Der HBV Jena 90 ist ein etablierter Sportverein in Jena, der sich der Förderung des Handballsports und der Gemeinschaft widmet. Der Verein engagiert sich auch in sozialen Projekten und setzt sich aktiv für die Unterstützung bedürftiger Gemeinschaften ein.

Die zugehörige Spendenkampagne ist unter folgendem Link zu finden:

https://gofund.me/c582dcd8