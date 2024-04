Jena. Die Fußballerinnen von Florian Kästner empfangen am Sonntag ab 11 Uhr den FC Bayern München II auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfelds. An das Hinspiel im November erinnert sich der Jenaer Trainer indes gern.

Natürlich erinnert sich Florian Kästner noch an das Hinspiel gegen den FC Bayern München II – zumal es dem Trainer der Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena in guter Erinnerung geblieben ist: 5:2 siegte sein Team Anfang November im Sportpark Aschheim vor den Toren der Isar-Metropole.

„Das war damals ein wichtiger Sieg für uns“

„Das war damals ein wichtiger Sieg für uns; ein kleiner Befreiungsschlag, da wie zuvor fünf Spiele in Folge nicht gewannen“, sagt Florian Kästner über jene Begegnung am neunten Spieltag der 2. Bundesliga.

Am Sonntag indes stehen ab 11 Uhr auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfelds alle Zeichen auf Rückspiel. Am nunmehr 22. Spieltag schlagen die Münchnerinnen als Tabellenelfter an der Saale auf – ab Rang zwölf stehen alle Zeichen auf Abstieg. Der FCC-Trainer wiederum verweist umgehend auf die prekäre Situation der Bajuwarinnen und welche Auswirkungen sie auf die bevorstehende Begegnung haben wird: „Natürlich werden sie in den noch ausstehenden fünf Saisonspielen alles daran setzen, die Klasse zu halten und entsprechend entschlossen auftreten. Dass sie das können, haben sie am vergangenen Spieltag mit dem 0:0 gegen Meppen bewiesen.“

FC Carl Zeiss Jena – Bayern München II, Sonntag, 11 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld