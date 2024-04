Jena. Ein ,,Abstiegsendspiel“ stand für die Mannschaft von Thüringen Jena Coach Steffen Geisendorf am Samstagnachmittag auf dem Programm. Zu Gast war die Mannschaft vom 1. FC Greiz, die nach zuletzt starken Partien in Kahla und Stadtroda einen Dämpfer bei Gera-Westvororte einstecken musste.

Von Hans Pfafl

FC-Außenspieler Justin Schwarz stand mit gesenktem Kopf am Mittelkreis. Gerade hatte Dominik Pistol nach einem Ballverlust in der Hintermannschaft der Gäste den Ball am Greizer Keeper zum 3:1 (70. Minute) vorbeigeschoben, da zeigte sich ein spielbeschreibendes Abbild der Stimmungslage beider Mannschaften: Freudentaumel und Selbstüberzeugung auf der einen, leere Blicke und Ratlosigkeit auf der anderen.

Trotz ,,Starkstromspannung“ und ,,Endspielcharakter“, wie Steffen Geisendorf die Ausgangslage für seine Mannschaft einordnete, entwickelte sich auf beiden Seiten. ein zunächst ruhiges und abwartendes Spiel. Die Greizer wollten laut Gästetrainer vor allem über Ballbesitz das Spiel kontrollieren und durch ihre zuletzt immer wieder spielentscheidenden Flügelspieler gefährlich vor das Tor kommen.

In der 6.Minute brachte Patrick Isserstedt aus 16 Metern die Jenaer in Führung, die Greizer konterten in der 22.Minute nach einem Standard durch Redjon Halilaj.

Kurz vor der Halbzeit spielte sich dann die spielentscheidende Szene ab: der Greizer-Abwehrchef Andreas Kögler kreuzte als letzter Mann Patrick Isserstedt, ein leichter Kontakt, ein Pfiff, die Schiedsrichterin zeigte glatt Rot. Der Greizer beteuert nach dem Spiel seine Unschuld, Steffen Geisendorf indes sprach von einer schwierigen, aber richtigen Entscheidung.

Am Ende konnten jedoch die Hausherren die Begegnung am nunmehr 24. Spieltag der Landesklasse für sich entscheiden. © OTZ | Hans Pfafl

FC-Trainer Chris Schiller resümierte: ,,Im Großen und Ganzen ein ärgerlicher Spielverlauf für uns. Ein Spiel, in dem fast jede Fifty-fifty-Entscheidung gegen uns gepfiffen wurde; trotzdem können wir nicht nur darauf die Niederlage ergründen, da wir es am Ende auch einfach spielerisch schlecht gelöst haben.“

Trotz teilweise doppelter Überzahl der Jenaer - Greiz-Kapitän Küstner musste sich die Hand bandagieren lassen - bestimmten die Gäste das Spiel, wirkten im letzten Drittel aber ideenlos. Die Greizer wurden daraufhin nach einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum eiskalt von Sören Bittner bestraft (61.). Wenig später stellte die Jenaer noch auf 3:1 (71.) - es war die Entscheidung.

„Im ganzen Spiel haben wir nur zwei oder drei Aktionen über die Außen zugelassen“

Für Steffen Geisendorf war ein Mannschaftsteil herauszuheben: ,,Greiz ist bekannt für seine Stärke über die Außenpositionen, am heutigen Tag muss ich das größte Lob an meine Außenverteidiger aussprechen, im ganzen Spiel haben wir nur zwei oder drei Aktionen über die Außen zugelassen. Das war heute spielentscheidend“

Nach Schlusspfiff spürte man den Druck bei den Jenaern abfallen, die Gäste aus Greiz hingegen saßen noch lange enttäuscht rund um ihre Bank.

Für Thüringen Jena gilt nun, genauso wie für die Gäste aus Greiz, sich mit weiteren Siegen aus der unteren Tabellenhälfte und der gefürchteten gelben Zone, die bei eventuellen Absteigern aus den höheren Ligen den eigenen Abstieg bedeuten würden, herauszuarbeiten. Für Jenaer steht in der nächsten Woche ein schwieriges Auswärtsspiel in Kahla an, die Greizer empfangen indes die Mannschaft des SC 1903 Weimar.