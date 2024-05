Jena. Bereits in jungen Jahren spielte Helene Stöckmann in der 1. und 2. Bundesliga. Doch sie wollte nicht ihr ganzes Leben dem Hockey unterordnen. In Jena erlebt die Kapitänin des SSC Jena ihre geliebte Sportart von einer anderen Seite - frei von Konkurrenzkampf, dafür mit sehr viel Spaß und einem ausgesprochenen Miteinander. Und obendrein auch erfolgreich, schließlich spielen die Jenaerinnen am Wochenende in Meerane beim Final-Four-Turnier um die Oberliga-Meisterschaft. Es könnte ihr dritter Titelgewinn in Folge werden.