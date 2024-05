Jena. 0:0 lautete der Spielstand mit dem Abpfiff zwischen dem SV Schott Jena und dem FSV Preußen Bad Langensalza am 27. Spieltag der Thüringenliga. Doch während die Gastgeber mit dem Remis haderten, war für Preußen-Coach Thomas Wirth am Freitagabend die Welt in Ordnung - und dafür gab es gleich mehrere Gründe.