Jena. Zwätzen reiste zum Tabellenletzten Orlatal, fest eingeplant waren natürlich drei Punkte.

Nach einem überzeugenden 5:0 im Lokalduell gegen die Zweitvertretung von Schott Jena wollten die Mannschaft von Zwätzen-Trainer Daniel Sander beim Tabellenletzten FSV Orlatal nachlegen.

Dass man diese Aufgabe etwas auf die leichte Schulter genommen hatte, stand spätestens nach 30 Minuten fest, als Felix Künzel die Orlataler in Führung schoss. Mitte der zweiten Halbzeit legte der abgeschlagene Tabellenletzte durch Daniel Barth zum 2:0 nach (69.).

Was folgte, war jedoch keine Resignation auf der Abschiedstournee von Coach Daniel Sander, sondern absolute mannschaftliche Geschlossenheit. Durch einen Kraftakt kam die Mannschaft aus dem Norden Jenas innerhalb von vier Minuten durch Philipp Schäfer (71.) und Justin Dey (75.) zum Ausgleich. Auf dem kleinen, welligen Platz in Orlatal eine schon ausreichend achtbare Leistung mag man meinen. Doch die Krönung folgte erst noch, als Axel Pritschler (90+2.) in der Nachspielzeit zum umjubelten 3:2 für den SV Jena-Zwätzen traf.

Im vorletzten Heimspiel unter Trainer Daniel Sander empfängt seine Mannschaft am kommenden Samstag den Tabellenführer aus Schmölln. Mit einem ähnlichen Willen wie aber 71. Minute darf dort definitiv auf eine Überraschung gehofft werden.