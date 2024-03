Auma. Ein Sieg beim Tabellenletzten DKC Waldkirch wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Die Sportkeglerinnen des SV Blau-Weiß Auma treten am Sonntag bei Schlusslicht DKC Waldkirch an und hoffen auf einen weiteren Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem 5:3-Erfolg gegen Mit-Aufsteiger Rot-Weiß Zerbst hatten sich die Ostthüringerinnen auf Platz sieben im Zehnerfeld geschoben – drei Mannschaften müssen nach Saisonende in die zweite Bundesliga absteigen. Die Keglerinnen des SV Pöllwitz empfangen Liedolsheim im Kampf um Platz zwei in der Meisterschaft.