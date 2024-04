Mit dem letzten und achten Turnier in Auma endete das U14-Championat des Thüringer Kegler-Verbandes. Insgesamt 91 Kids hatten sich an den jeweils samstags stattfindenden Turnieren im Einzel, Tandem/Paar und in der Überprüfung im Seilspringen beteiligt. Gesamtsieger wurden Ben Koschinsky vom SV Blau-Weiß Auma und Maja Kaufmann vom SV Eliasbrunn. © TKV/Koschinsky | TKV/Koschinsky