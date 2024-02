Neustadt/Schleiz. Blau-Weiß gastiert mit neuem Trainer bei Thüringen Weida. Schleiz will Wismut-Blamage vergessen machen.

Am 16. Spieltag greifen auch die Thüringenliga-Fußballer des SV Blau-Weiß Neustadt/Orla ins Pflichtspielgeschehen 2024 ein. Die Orlastädter gastieren am Samstag (14 Uhr) beim Tabellendritten FC Thüringen Weida. Deren Trainer Hendrik Penzel hatte seine Jungs bereits am vergangenen Wochenende zum Nachholer in Nordhausen (Weida verlor mit 0:1) bitten müssen. Neben Luan Ferizi und dem Kanadier Hugh Graham machte besonders das portugiesische Talent Califo Balde von Benfica Lissabon als Wintertransfer in Weida von sich reden.