Moßbach. So testeten die hiesigen Fußballmannschaften

SG SV Moßbach II - SG TSV 1860 Ranis 1:4 (1:1)

Dank einer Steigerung nach der Pause wurden die Burgstädter ihrer Favoritenrolle gerecht. Bei den Ranisern schnürte auch Trainer Matejka seine Schuhe und erzielte die Führung. Den Platzherren gelang durch Strosche fast mit dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt wurde der Kreisligist zielstrebiger und ging durch Schad erneut in Führung. Diese wurde durch den Doppelpack von Doutheil ausgebaut.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 3:0 (0:0)

Mit einem verdienten Sieg starteten die Neustädter in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga, in der sie mit zwei Spielen Rückstand gegenüber den Ranisern aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg liegen. Die höherklassigen Gäste hatten vor der Pause mehr Abschlüsse. Wegen Verletzung konnten die Gäste im zweiten Abschnitt nur in Unterzahl weiterspielen. So spielte Neustadt zielstrebiger und kam durch Talabidi per Foulstrafstoß in Führung. Als wenige Minuten später der in der Winterpause von Triptis gewechselte Sattler einen Doppelpack nachlegte, war die Partie entschieden.

FC Chemie Triptis – SG Eurotrink/Leumnitz 2:3 (1:1)

Die Chemiker haben die Generalprobe vor dem Punktspielstart bei der SG SV Hermsdorf verpatzt. Die Staps-Elf musste sich im Duell der beiden Kreisoberligisten gegen den derzeitigen Tabellenführer der Staffel aus Ostthüringen knapp geschlagen geben. Die Platzherren gingen nach einer Viertelstunde durch Dannhauer in Führung, die die Gäste durch Graupner und Olbrich drehten. Alposife brachte Triptis Mitte der zweiten Halbzeit wieder heran, doch fast im Gegenzug schoss Graupner die Gäste erneut in Führung.

TSV 1898 Neunhofen – Bodelwitzer SV 0:1 (0:1)

Die Bodelwitzer starteten erfolgreich in die Vorbereitung im Hinblick auf die Mission Klassenerhalt in der Kreisliga. Als Schlusslicht haben sie vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits nach sieben Minuten erzielte Mohns die Führung. In der Folge hatten in einer umkämpften Partie beide Mannschaften ihre guten Momente.

SG VfR Bad Lobenstein III – FSV Hirschberg 1:3 (0:1)

Auch die Hirschberger begannen ihre Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga, in der sie derzeit den vierten Platz belegen. Mitte der ersten Halbzeit gingen die Saalestädter durch Noack in Führung, der danach noch die Latte traf. Die Gastgeber kämpften aufopferungsvoll, waren den Gästen allerdings spielerisch unterlegen. So sorgte Groh mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Über den Bad Lobensteiner Ehrentreffer durfte sich Findeiß freuen.