Wernburg. Nach der unnötigen 3:5-Heimniederlage gegen Mörfelden steht der Ostthüringer Erstligist mit dem Rücken zur Wand.

Sechs Holz können im Kegelsport so wenig sein - und doch über so viel entscheiden. Bei 3696 zu 3702 Gesamtholz waren es für den SV Wernburg genau diese sechs Holz Rückstand im Spiel gegen Aufsteiger Olympia Mörfelden, die am Ende über den Ausgang der Partie entschieden haben. Und mitunter sogar über viel mehr.