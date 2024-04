Pößneck. Noch zweimal in dieser Saison dürfen die Spielgemeinschafts-Handballer in der Pößnecker Rosentalhalle auflaufen.

Bislang verlief die Saison nicht sonderlich vielversprechend für die Handballer der HSG Oppurg/Krölpa. In der Regionsoberliga Staffel 1 belegt das Team nach 11 von 14 Spieltagen den letzten Tabellenplatz.

Doch mit der Rückkehr in die Pößnecker Rosentalhalle kam auch der Erfolg zurück. Mit 25:24 besiegte die Spielgemeinschaft den HSV Weimar II, hat am 20. April gegen SV BW Auma (17 Uhr) und am 27. April gegen Aufbau Altenburg II (16.30 Uhr) zwei weitere Heimspiele zu bestreiten.

„Der Boden und die Linierung sind frisch, es hat richtig Spaß gemacht, wieder dort Handball zu spielen. Das konnten wir gut auf dem Parkett umsetzen und in der Schlussphase nach zuvor langer Leidenszeit unseren zweiten Saisonsieg einfahren“, sagt Oppurgs Fiete Gesellensetter.