Tanna. Im Pokalfinale ist der SV 05 Froschbachtal eine Nummer zu groß

Im Endspiel um den Kreispokal Hof musste sich die Spielgemeinschaft Berg/Tanna um das Trainergespann Johannes Goj und Chris Lorenz mit 0:5 gegen den SV 05 Froschbachtal geschlagen geben. „Meine Mannschaft hat ihr Bestes gegeben, aber Froschbachtal war besser, vor allem nach der Pause war der Gegner uns läuferisch überlegen“, sagt Trainer Johannes Goj nach der Partie. Tanna zeigte sich engagiert und setzte den Froschbachtalerinnen, die eine Klasse höher in der Kreisliga Hof spielen, viel Kampf und Einsatz entgegen.

Es fehlte jedoch der finale Pass. Auf der anderen Seite zeigte der SV 05 schöne Kombinationen und ging nach einer Viertelstunde in Führung. Als sie von der Strafraumgrenze und nach einer nicht konsequent geklärten Ecke zwei weitere Treffer nachlegten, war die Partie entschieden.

Bei Tanna brachten auch einige Freistöße nicht den Ehrentreffer. Stattdessen fing der neue Kreispokalsieger einen Konter ab, schaltete schnell um und unterstrich mit dem 5:0 seine spielerische Stärke.

Kreisliga: SV Gräfenwarth – Bodelwitzer SV 6:1 (6:1)

In einer fulminanten ersten Halbzeit legten die Gräfenwarther den Grundstein für den klaren Sieg. Die Heimelf begann furios. Ehe sich die Gäste versahen, stand es bereits nach zehn Minuten 3:0. Die kaum vom Ball zu trennenden Orshak mit Doppelpack und Sambu brachten ihre Farben auf die Siegerstraße. Danach kam der BSV besser ins Spiel, doch Dietzel scheiterte an der Latte. Mihoc nutzte ein Missverständnis in der BSV-Abwehr zum 4:0. Die Gäste konnten durch Wetzel verkürzen. Doch die Gräfenwarther münzten bis zur Pause durch Yamnych und Sambu ihre spielerische Überlegenheit in weitere Treffer um.