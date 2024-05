Schleiz. Tuningveranstaltung Back to the Roots lockt knapp 300 Fahrzeuge an

Bei der Back to the Roots wurden einzigartige Autoschätzchen publikumswirksam im neuen Fahrerlager des Schleizer Dreiecks platziert.

Über den Tag verteilt fanden an die 300 Fahrzeuge, darunter einige spezielle Motorräder, den Weg an die traditionsreiche Rennstrecke. Die ausgestellte Fahrzeugpalette erfreute die Tunerherzen, aber auch visierte Oldtimerfreunde kamen auf ihre Kosten.

„Alles, was cool ist, ist bei uns gern gesehen“, erklärt der Eisenberger Benjamin Radefeld, der bei dem reinen Steh-Event für die Organisation verantwortlich war. Sehenswert war nicht nur die hohe Dichte der Edelkarossen aus dem Hause Ferrari.