Ilmenau. Oberliga-Aufsteiger von der Saale mit starkem Schlussspurt zum Sieg beim Tabellenletzten

Dank einer starken zweiten Hälfte und einer starken Abwehr (Foto, SSV in blau) haben die Basketballer des 1. SSV Saalfeld in der Oberliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht: Der Aufsteiger gewann das Kellerduell beim Tabellenletzten TU Ilmenau mit 68:61, nachdem sie zur Halbzeit noch mit drei Punkten zurückgelegen hatten. Nach dem dritten Viertel hatten die Saalfelder ausgeglichen und am Ende wohl auch die stärkere Physis, um den Kontrahenten hinter sich zu lassen.