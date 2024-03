Unterwellenborn. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Drei Bogenschützen vom SV Stahl Unterwellenborn haben sich für die Deutschen Hallen-Meisterschaften am Wochenende im Glaspalast Sindelfingen qualifiziert. Als erste tritt Bianca Pfeifer am Freitag in der weiblichen Masterklasse Compound an. Am Samstag folgt Max Rothe zunächst in der Jugendklasse, danach startet Raphael Schier in der Herrenwertung. Für Bianca Pfeifer und Raphael Schier gilt es zuerst, sich für die Finalwettbewerbe zu qualifizieren.

SSV-Basketballer vor Abstiegsduell

Die Oberliga-Basketballer des 1. SSV Saalfeld stehen am kommenden Samstag vor einer schweren Aufgabe: Der Aufsteiger fährt zum USV Jena II, der ebenso wie die Gäste aus der Feengrottenstadt acht Punkte auf der Habenseite hat. Insofern ist es ein wegweisendes Spiel, dessen Sieger wohl einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen kann.

HSG beim Tabellenvorletzten

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stehen am Samstag die Männer der HSG Saalfeld/Könitz. Der Spitzenreiter der Landesliga trifft auf den Tabellenvorletzten Fortuna Großschwabhausen, der bislang erst drei Begegnungen gewinnen konnte. Im Hinspiel deklassierte die HSG in eigener Halle die Fortunen mit 43:28.