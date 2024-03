OBerweißbach/Erfurt. Volleyballerinnen treffen nach 1:3-Niederlage gegen das SWE Volley Team II nun auf den Tabellendritten aus Gera

Die Oberweißbacher Volleyballerinnen stehen am kommenden Wochenende vor dem Spitzenspiel beim Volleyball-Club Gera. Bei den beiden punktgleichen Teams, wobei der Dritte den Zweiten empfängt, fällt es schwer, eine Favoritenrolle auszumachen. Zumindest gewannen die Geraer im Gegensatz zum SV 1860 ihr letztes Spiel mit 3:1.

Oberweißbach dagegen musste jüngst beim SWE Volley Team II eine 1:3-Niederlage einstecken. Den Erfurterinnen gelang in Bestbesetzung ein hervorragender Start. Während der Sechser aus der Fröbelstadt gar nicht ins Spiel fand, gelang den Gastgeberinnen nahezu jeder Ball, so dass sie 25:18 gewannen. Der Beginn des zweiten Satzes gestaltete sich sehr ähnlich. Oberweißbach geriet schnell mit 3:10 in Rückstand. Im Verlauf des Satzes fanden die Oberweißbacherinnen zunehmend zu bekannter Sicherheit zurück. Der Endstand von 16:25 spiegelt hierbei nicht die Leistung der Schwarzataler wider.

Im dritten Satz begannen die Fröbelstädterinnen konzentriert und deutlich konsequenter. Mit kleineren Aufgabenserien kam die Lockerheit ins Spiel, sodass man mit dem 25:15 auf 1:2 nach Sätzen verkürzen konnte. Davon beflügelt, gelang bis zur Satzmitte ein Vier-Punkte-Vorsprung. Doch dann gingen Mut und Konsequenz verlor und auch der Satz mit 22:25 verloren.