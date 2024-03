Königsee. Sebastian Wünscher über ein sportliches Projekt für alle Näder-Gymnasiasten

Sieben Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 10 des Königseer Gymnasiums haben jetzt erfolgreich ihre erste Gürtelprüfung unter den kritischen Augen von Schwarzgurt Sebastian Wünscher abgelegt. Die Schüler erlernten über einen Zeitraum von knapp zwei Monaten das sichere Fallen (Ukemi), zwei Wurftechniken (Nage-waza) und zwei Festhalten (Ne-waza).

Mit dem weiß-gelben Gürtel oder auch dem 8. Kyu, wie man im Judo sagt, kennen sie nun die wesentlichen Bestandteile der Sportart, Teile der japanischen Kampfkultur und können sich angemessen in einem Dojo verhalten. All dieses Wissen und diese Fähigkeiten haben die Schülerinnen und Schüler mit großer Freude und Einsatzbereitschaft gelernt und geübt.

Herzliche Glückwünsche für die bestandene Prüfung gehen an Emma, Nadin, Anton, Friedrich, Jakob, Leo und Thorben. Ein großer Dank geht auch an die Abteilung Judo des SV 1883 Schwarza, welche Kooperationspartner für diese AG ist, und an den Deutschen Judo – Bund, welcher die Judoanzüge für das Projekt gesponsert hat.