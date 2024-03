Saalfeld. In der Fußball-Thüringenliga wird Wacker Nordhausen am kommenden Samstag an den Saalewiesen erwartet

Der FC Saalfeld hat am kommenden Samstag zum ersten Mal Wacker Nordhausen zu Besuch auf den Saalewiesen. Mit zuletzt vier ungeschlagenen Spielen zeigte sich der FC Saalfeld im Aufwärtstrend. Nordhausen gewann am vergangenen Wochenende mit 5:0 gegen Bad Langensalza und ist sogar seit sechs Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel war dabei allerdings der Saalfelder Überraschungscoup beim Oberliga-Absteiger, als man die Südharzer kämpferisch, spielstark und hochverdient mit 4:3 besiegte.

Getrennte Eingänge für die Zuschauer

Das Spiel am kommenden Samstag ist erneut ein behördlich eingestuftes Sicherheitsspiel. „Wir haben das letzte Heimspiel mit Stadt und Polizei ausgewertet und ein leicht verbessertes Konzept für den Spieltag ausgearbeitet“, heißt es beim Verein. Die Fanlager werden getrennt, das heißt, dass die Nordhäuser Fans über das Tor hinter der Spielerbank am Kunstrasen einen eigenen Bereich mit Versorgung und Toiletten haben und die Fans des FC Saalfeld gehen wie gewohnt über den Haupteingang ins Stadion.

Es gibt einige Verbote: Alles, was im Stadion nicht gebraucht wird, darf auch nicht mitgebracht werden. „Es wird an beiden Eingängen Kontrollen vom Sicherheitspersonal geben, um unerwünschte Dinge herauszufiltern“, heißt es beim Gastgeber.