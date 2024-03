Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Machbare Aufgaben

Bleiben die Handballerinnen und Handballer der HSG Saalfeld/Könitz an den Tabellenspitzen von Oberliga und Landesliga? Beide Teams haben machbare Aufgaben, die Frauen spielen am Sonntag beim Tabellenletzten SV Hermsdorf, die Männer gegen den Neunten, die SG Schnellmannshausen (17 Uhr, Dreifelderhalle Gorndorf). Erreichen beide Mannschaften Normalform, sollten jeweils zwei weitere Pluspunkte kein Problem sein.

Siemens mit großem Schritt zur Meisterschaft

Die Männer des SV Siemens Rudolstadt haben dank eines 3:2-Erfolges gegen den ärgsten Rivalen SSV Kleingeschwenda in der Volleyball-Stadtliga der Männer einen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht und diese zugleich weiter offen gelassen. Nach dem Sieg im Spitzenspiel liegen beide Teams vor dem letzten Spiel punktgleich an der Tabellenspitze, wobei die Rudolstädter das um einen Zähler bessere Satzverhältnis haben.

JSG chancenlos beim ThSV Eisenach

Mit einem 22:36 in der A-Jugend-Oberliga musste das Team der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg beim ThSV Eisenach seine dritte Saisonniederlage hinnehmen. Bereits in der ersten Hälfte geriet man bis zum 12:18 deutlich ins Hintertreffen. In Durchgang zwei konnte der Tabellenführer seinen Vorsprung dann noch ausbauen. Beste JSG-Torschützen war Nico Geißler und Marc Freimuth (je 6).