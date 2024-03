Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Vor einem richtungsweisenden Spiel stehen am Samstag ab zehn Uhr die Basketballer des 1. SSV Saalfeld: In der Oberliga treffen sie in der Klassikerstadt auf das Team von Culture City Weimar II; die zwei Punkte besser als die Saalfelder platziert sind. Ein Sieg für die Gäste ist fast Pflicht, will man den vorletzten Tabellenplatz verlassen.

Unterwellenborn neuer Tabellenführer

Nach einigen Patzern vom Herbstmeister der 2. Tischtennis-Kreisliga, dem SV 1883 Schwarza II, hat Stahl Unterwellenborn die Gunst der Stunde genutzt und den Platz an der Sonne übernommen. Doch das Stahl-Quartett musste auf der Hut sein und alle Register ihres Könnens ziehen, um jeweils knapp mit 8:6 gegen Schwarza II sowie den 1. TTC Saalfeld III zu gewinnen. Ebenfalls im Aufwind ist der TTC Zeigerheim II, welcher sich nach seinem 8:0 über Unterwellenborn II auf den Vizerang geschoben hat. Weiter im Mittelfeld unterwegs ist die SG Marktgölitz, die sich von Lok Saalfeld III 5:8 und Turbine Hohenwarte II 8:4 getrennt hat.

MTV Saalfeld mit erster Niederlage

Kurz vor dem Saisonende der 3. Tischtennis-Kreisliga wird es in Sachen Aufstieg wieder spannender. Grund dafür ist die erste Saisonniederlage des MTV Saalfeld II im Spitzenspiel gegen den SV Großkochberg IV (3:8). Mit diesem Sieg sind die Großkochberger bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Eine unerwartete 2:8-Heimniederlage kassierte Thuringia Königsee III gegen das Schlusslicht MTV Saalfeld III. Zu einem 8:3 an heimischen Tischen kam der SV Schwarza III, welches gegen Lok Saalfeld IV gelang.