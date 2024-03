Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Finale verpasst

Die Kegel-Senioren B haben bei den Thüringer Vereinsmannschaftsmeisterschaften den Sprung in das Finale, das im April in Bad Langensalza stattfindet, verpasst. Der KKV Schwarzakreis konnte sich zunächst in der ersten Runde gegen den KKV Unstrut-Hainich durchsetzen, verlor dann aber klar gegen Nordhausen in der zweiten Runde.

Unterweißbach hofft noch auf Platz drei

Die Keglerinnen des KSC Unterweißbach hoffen in der Thüringenliga vor dem letzten Spieltag noch auf einen Ausrutscher des HKSV Blau-Weiß Lauterbach oder der SG Rositz/Meuselwitz. Patzt eine der beiden Teams und gewinnen die Schwarzataler, wäre für den KSC sogar ein Treppchenplatz in Thüringens höchster Spielklasse drin.

SV 1883 Schwarza braucht Erfolgserlebnis

Fußball-Kreisoberligist ist auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis und strebt dieses im Kellerduell beim Tabellenletzten in Großbreitenbach an. Bei der SG muss der Drittletzte am Samstag antreten und hofft auf dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Keine Ranglistenturniere der Beach-Volleyballer

Einmal mehr finden auf den Beachvolleyball-Anlagen im Landkreis keine Thüringer Ranglistenturniere statt. Im Rahmen der Sparkassen-Beach-Tour hat der Thüringer Volleyball-Verband (TVV) zahlreiche Turniere verschiedener Kategorien veröffentlicht. Das Beach-Opening findet am ersten Mai-Wochenende auf der TVV-Anlage in Erfurt statt.