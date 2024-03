Gera/Leipzig. Starker Auftritt bei offenen Meisterschaften in Sachsen und beim Schwimmertreffen in Gera

Der am Landesstützpunkt trainierende Paul Felix (2012) nahm am Internationalen offenen Thüringer Schwimmertreffen in Gera teil. Über 50 Meter Freistil erzielte er mit 32,42 Sekunden den ersten Platz in seinem Jahrgang. Damit verbesserte er seine persönliche Bestzeit um mehr als eine Sekunde. Über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen belegte er mit persönlichen Rekorden jeweils den zweiten Platz. Über 50 Meter Rücken wurde er nach einem sehr engen Rennen Dritter.

In Leipzig knapp am Treppchen vorbei

Lenny Pascal Ziebell (2012), Ferdinand Döring (2006) und Janik Reiher (2003) vertraten zudem den Saalfelder Schwimmverein bei den Offenen sächsischen Landesmeisterschaften in Leipzig. Lenny Pascal Ziebell erreichte mit einem vierten Platz über 50 Meter Brust in 41,93 Sekunden sein bestes Ergebnis des Tages in seinem Jahrgang. Insgesamt schwamm er an diesem Wettkampftag neben der persönlichen Bestzeit über 50 Meter Brust noch zwei weitere Bestmarken über 50 Meter und 100 Meter Freistil. Ferdinand Döring startete in der offenen Wertung, kam unter die besten 20. Die meisten Starts absolvierte Janik Reiher. In den Vorläufen qualifizierte er sich über 50 Meter und 100 Meter Freistil für die Finals. Hier schlug er als Vierter (50 m) und Fünfter an.