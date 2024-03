Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Der FC Saalfeld muss am kommenden Mittwoch in der Fußball-Thüringenliga zum Landespokal-Halbfinalist SV Schott Jena reisen. Um 19.30 Uhr trifft die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Thomas Giering auf den Tabellenneunten. Inwiefern es vom Vor- oder Nachteil war, dass die Jenaer am Samstag beim Stadtderby gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 0:2 verloren, bleibt abzuwarten. Doch die Saalfelder werden alles daran setzen, mit mindestens einem Punkt vom Jenaer Kunstrasenplatz nach Hause zurückzukehren.

Mitgliederversammlung beim SV 1883 Schwarza

Zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung lädt am kommenden Mittwoch der SV 1883 Schwarza ein. Im Vorstand erwartet man dabei einen unspektakulären Abend, an dem zwar auf das vergangene Jahr zurückgeblickt wird, aber keine Personalentscheidungen auf dem Programm stehen.

JSG mit klarem Auswärtssieg in Gera

Die A-Jugend-Handballer der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg konnten am vergangenen Sonntag einen klaren 34:26-Erfolg beim Post SV Gera einfahren. Bereits zur Halbzeit führte der Tabellendritte, bei denen Marc Freimuth mit elf Treffern erfolgreichster Torschütze war, mit 16:11. Bemerkenswert: Die JSG-Akteure kamen in Gera ohne Zwei-Minuten-Strafe durch das Spiel.