Saalfeld. Über 100 Punkte für Oberliga-Neuling im Spiel gegen das Team aus Greiz

Starker Auftritt des Basketball-Oberligisten 1. SSV Saalfeld am vergangenen Samstag: Im Kellerduell gegen die Greizer SV Bullets dominierten die Gastgeber die Partie zu jeder Zeit, gewannen 101:43 (49:27). Bereits nach dem ersten Viertel führte der SSV mit 28:13 und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Mit ihrem sechsten Sieg kletterte der Aufsteiger wieder auf den sechsten Platz.

Klare Fronten im Stadtderby

Im Saalfelder Stadtduell in der Fußball-Verbandsliga dominierte erwartungsgemäß der nunmehrige Tabellendritte, die Saalfeld Titans, am Sonntagnachmittag die Begegnung beim 1. FFC Saalfeld. Die Gäste gewannen mit 6:1 führten bereits zur Halbzeit mit 5:0. In der Begegnung gelang dabei Josefine Rudat innerhalb von neun Minuten ein lupenreiner Hattrick. Mit ihren drei Treffern zum 3:0 war die Begegnung nach 20 Minuten praktisch entschieden.

Kreisoberliga-Derby geht an TSV

Die beiden Treffer von Robin Ensenbach in der 85. und der 93. Minute kamen für die TSG Remschütz zu spät: Der TSV Bad Blankenburg gewinnt in der Fußball-Kreisoberliga das Kreisderby knapp mit 3:2, führte bereits mit 3:0 und bleibt damit als Viertplatzierter auch bestes Team aus dem Landkreis.