Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Auf dem fünften Platz und damit jenseits von Gut und Böse beenden die Kegler der SpVgg. Rudolstadt ihre diesjährige Landesliga-Saison. Nach 18 Begegnungen sprachen die Mannschaftspunkte für Rudolstadt, die bei Punktgleichheit gegenüber dem TSV Römhild den Ausschlag für die bessere Platzierung gaben. Landesmeister wurde der KTV Zeulenroda, gegen den die Rudolstädter in der Saison zwei Mal den Kürzeren zogen.

Saisonauftakt mit Doppelsieg

Ole Säuberlich aus Bad Blankenburg ist furios in den diesjährigen ADAC-Minibike-Cup gestartet. Beim Meisterschaftsauftakt in der Motorsportarena Oschersleben setzte er in der Klasse MiniGP-160 eine italienische Ohvale-Rennmaschine ein, deren Einzylinder-Viertaktmotor 160 ccm Hubraum aufweist. Ole Säuberlich, der bereits auf einige sportliche Erfahrung bauen kann, ließ in Oschersleben von Beginn an keinen Zweifel daran, wer Chef im Ring ist. Er gewann beide Wertungsrennen der GP-160, strich dafür zweimal 25 Meisterschaftspunkte ein und begab sich als Tabellenführer ausgesprochen zufrieden gemeinsam mit seinen Eltern auf die Heimfahrt nach Bad Blankenburg.