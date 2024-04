Saalfeld. Der MTV Saalfeld ist am letzten Spieltag in der 2. Tischtennis-Bezirksliga chancenlos.

Beim Saalfelder Stadtderby zwischen dem 1. TTC und dem MTV 1876 in der 2. Tischtennis-Bezirksliga können sich die TTC-Akteure für das 7:7-Unentschieden in der Hinrunde eindrucksvoll revanchieren. Bei den sieben Drei- sowie einem Vier-Satz-Spielen gab es zum größten Teil klare Erfolge, so dass ein deutliches 8:0 zu Buche stand. Die Zähler beim Sieger verbuchten Klaus-Dieter Viebranz, Adrian Hartung (beide 2,5), Gregor Franz und Michael Hartung (je 1,5).

Mit 15:9 Punkten schließt der 1. TTC (Foto) das Spieljahr als Vizemeister ab, während der MTV mit 7:17 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz die Saison abschließt. Der Tabellenzweite hat damit auch die Aufstiegs-Relegationsspiele erreicht.