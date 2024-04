Rudolstadt. Rudolstädter Fußball-Oberligist braucht Punkte im Abstiegskampf

Am Samstag reist die Oberligamannschaft des FC Einheit ins 200 Kilometer entfernte Freital. Während der SC Freital nach zehn Siegen, drei Remis und elf Niederlagen im Mittelfeld der Oberliga dem Saisonausklang in aller Ruhe und ohne Stress entgegenschauen kann, geht es für die Gäste um viel. Es ist ein weiteres Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Von dieser Qualität stehen noch sechs auf dem Spielplan.

Zum zweiten Mal reisen die Thüringer nach Sachsen. In den bisherigen drei Spielen hat Freital „die Nase vorn“, denn sie haben zwei Partien gewonnen. Die in der Hinrunde sogar mit 4:1 sehr deutlich. Zuletzt verbuchten die Männer vom Sport-Club zwei Siege und ein Unentschieden in Folge.

Für Rudolstadt wird es also ein schwerer Gang zu einem Gegner, bei dem sich das Wechselkarussell vor und im Laufe der Saison mit zehn Zu – und acht Abgängen kräftig gedreht hat. Währenddessen gibt es beim FC Einheit weiterhin personelle Probleme. Toni Stelzer, Mattheusz Szymanski und Sven Rupprecht sind wohl noch nicht so weit, um eingesetzt zu werden. Besser sieht es da wahrscheinlich bei Markus Baumann aus. Ob man den einen oder anderen reaktiven kann, muss abgewartet werden.