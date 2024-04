Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Der DLRG-Stadtverband Saalfeld/Saale richtete den ersten Teil der diesjährigen Kreisjugendspiele im Rettungsschwimmen in der Schwimmhalle Saalfeld aus. Die Teilnehmer der Jahrgänge 2006-2013 duellierten sich in einem starken Teilnehmerfeld in den verschiedensten Schwimmarten - alles natürlich angelehnt an das große Ziel, Rettungsschwimmer zu werden. So wurden zum Beispiel Wettkämpfe im Flossenschwimmen, Hindernisschwimmen und Transportieren einer 50 kg schweren Puppe absolviert. Teil zwei, mit den jüngeren Jahrgängen (2014-2016), wird Ende Mai folgen.

Landesrekorde für Schwarzaer

Bei den Landesmeisterschaften der Gewichtheber überzeugten in Sömmerda mit Klaus Förster und Alexander Meinhardt-Heib auch zwei Akteure des SV 1883 Schwarza. Beide Akteure markierten in ihren Gewichts- und Altersklassen neue Landesrekorde. Verständlicherweise bedeuteten diese Rekorde auch den Titelgewinn bei den Meisterschaften, an denen in der Gruppe der 30- bis 75-jährigen Heber insgesamt 17 Athleten teilnahmen.

Heimsieg zum Saisonende

Die Basketballer des 1. SSV Saalfeld belegen nach einem 78:71-Erfolg gegen Culture City Weimar II in der Oberliga den sechsten Platz. Sechs Erfolge stehen dabei zwölf Niederlagen im gesamten Saisonverlauf für den Neuling gegenüber. Mit der Platzierung gelang auch der Klassenerhalt.